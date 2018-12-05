Kuzey Kore insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası yaptırımların uygulandığı Kuzey Kore'ye, gelecek yıl en az 111 milyon dolarlık insani yardım gerekeceğini kaydetti.

Yonhap haber ajnsında yer alan habere göre, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yayımladığı Küresel İnsani Genel Bakış 2019 belgesinde, Kuzey Kore'de gelecek yıl 6 milyon kişiye sağlanması hedeflenen yardımın en az 111 milyon dolara mal olmasının beklendiği ifade edildi.

Kuzey Kore'de, 2018'de insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının 10,3 milyon olduğunun tahmin edildiği belgede, "yaptırımların istenmeden de olsa insani operasyonları etkilediği" tespitinde bulunuldu.

Belgede, Kuzey Kore'nin gıda güvenliğinin 2018'de sıcak hava dalgası ve seller nedeniyle kötüleştiği kaydedildi.

Kuzey Kore, nükleer faaliyetleri nedeniyle büyük ölçüde ambargoya maruz kalıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA





