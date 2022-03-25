Kuzey Kore lideri: 'ABD emperyalistleriyle mücadeleye hazırız'

Kuzey Kore, dün Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin test edildiğini duyurdu. Lider Kim Jong-un, deneme sonrasında yaptığı açıklamada ''ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazırız. Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz. Son füzenin geliştirilme sürecini doğrudan yönetiyoruz ve 23 Mart’ta fırlatma için yazılı bir emri imzaladık” dedi.

Kuzey Kore'de Kore Merkezî Haber Ajansı (KCNA), Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini bildirdi.

Pyongyang Uluslararası Havalimanı’ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi’ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği belirtildi. Füze denemesinin ardından açıklamalarda bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un şunları söyledi:

“ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır. Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz. Son füzenin geliştirilme sürecini doğrudan yönetiyoruz ve 23 Mart’ta fırlatma için yazılı bir emri imzaladık”



FÜZE SİSTEMİ TÜM GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRDi

Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi’nde bugün yer alan haberde ise, şu ifadelere yer verildi:

"Son deneme ile silah sisteminin tüm temel unsurlarının tasarım gerekliliklerini tam olarak yerine getirdiği ve savaş koşullarında hızlı operasyon güvenilirliğinin pratik olarak sağlanabileceği açıkça ortaya konmuştur"

Kim Jong-un’un, "Ülkenin güvenliğine ve her türlü potansiyel riske hazırlık olarak güçlü nükleer savaş caydırıcılık kabiliyetini kitlesel ve sürekli olarak güçlendirme kararlılığının sarsılmaz olduğunu" söylediği kaydedilen haberde, Kim’in ayrıca "ülkenin güvenliğini ihlal etmeye çalışan herkesin kaçınılmaz olarak korkunç bir bedel ödeyeceğini açıkça belirttiği" duyuruldu.



PYONGYANG’IN SON DENEMESİNE KINAMA

Japonya Dışişleri Bakanlığı’na göre iki lider, Kuzey Kore’nin dünkü testi de dahil olmak üzere nükleer ve füze faaliyetlerinin uluslararası toplum için açık ve ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda görüş bildirdi.

Öte yandan, Biden’ın Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar konusunda Batı dünyasının yanında yer alan Japonya Başbakanı Kishida’ya ülkesinin Ukrayna krizi karşısındaki kararlı tepkisi için teşekkür ettiği kaydedildi.



DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uygulanan yaptırımlara rağmen 2022 yılının başından bu yana aralarında hipersonik ve kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu bir dizi füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.