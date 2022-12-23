Kuzey Kore Wagner'e silah gönderme iddialarını reddetti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’ya yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’ya silah gönderdiği yönünde, Japon medyasınca servis edilen haberlerin “asılsız” olduğunu söyledi.

Sözcü, uluslararası toplumun, ABD’nin Ukrayna’ya geniş çaplı “ölümcül silahlar ve ekipmanlar” sağlamak yoluyla bu ülkede yıkıma neden olan “suçlarına” odaklanması ve Rusya ile Kuzey Kore arasında silah alışverişi yapıldığına ilişkin “temelsiz teoriye” kulak asmaması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore’nin Rusya ile silah alışverişi hususunda “prensipli duruşunun” değişmediğini kaydeden Sözcü, bu ülkeye hiçbir zaman silah teslimatı yapılmadığını vurguladı.

Asılsız haberleri, uluslararası toplumun dikkatini başka yöne çekmek için öne sürülen “en absürt” konu olarak nitelendiren Sözcü, Rus halkının kendi toprak bütünlüğünü ve güvenliğini savunacak yeterliliğe sahip cesur insanlardan oluştuğu ve başkalarının askeri desteğine ihtiyacı olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin geçen ay Rus özel askeri şirketi Wagner’e piyade roketleri dahil olmak üzere “ilk askeri teslimatını” yaptığını belirtmişti.

Kirby, Kuzey Kore’yi Wagner’e yaptığı teslimatları durdurmaya çağırmıştı.