Kuzey Kore yeni silah denedi

Kuzey Kore, Kim Jong-un'un gözetiminde taktik güdümlü yeni bir silah denediğini duyurdu.

Kim'in, Kuzey Kore ordusunun savaşma gücünü artıracak çok önemli bir silah sistemi denemesinin yapıldığını söylediği kaydedildi. Kim, ayrıca taktik güdümlü silah denemesiyle ilgili, ulusal savunma alanında uzman bilim adamlarının iyi iş çıkardığını ifade etti.

Uzmanlar denemesi yapılan silahın yeni geliştirilmiş kısa menzilli güdümlü ya da seyir füzesi olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore geçen kasımda uzun menzilli top olduğu sanılan yeni bir silah denemesi yaptığını duyurmuştu.

Kaynak: AA