Laos'ta deprem
Laos'ta Çin sınırına yakın bölgede 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asya 24.12.2021, 17:50
Güneydoğu Asya ülkesi Laos’un kuzeybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Laos'un Çin sınırına yakın Phongsali bölgesinin 86 kilometre kuzeybatısında, 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, Çin'de de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
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