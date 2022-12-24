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Leopar 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu hayatını kaybetti.

Asya 24.12.2022, 22:08
Leopar 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.

Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi.

Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
#hindistan #leopar
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