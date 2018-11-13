Mahathir'den Arakanlı Müslümanları görmeyen Suu Çii'ye eleştiri

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'yi Arakanlı Müslümanların zulme uğradığı etnik krizi yönetmekteki başarısızlığı nedeniyle sert dille eleştirdi.

33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Mahathir, Nobel Barış Ödüllü Suu Çii'nin, Myanmarlı güvenlik güçlerinin Arakan eyaletinde Müslümanları hedef alan şiddet eylemlerini haklı çıkarmak için "savunulamazları savunmaya çalıştığını" söyledi.

Mahathir, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, Suu Çii'nin eski bir siyasi mahkum olarak Arakanlı Müslümanların çektiği acıyı anlaması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü dün Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmüne ve ifade özgürlüğüne artan hoşgörüsüzlüğe açıkça kayıtsız kalan Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye verdiği Vicdan Elçiliği Ödülü'nü geri aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA