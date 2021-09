Mahkeme salonunda çatışma çıktı: 3 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir mahkeme salonunda avukat cübbesi giyen saldırganların yargılanan çete üyesine yönelik silahlı saldırısında sanık ve saldırganlar dahil 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Delhi'deki bir mahkeme salonuna avukat kılığına girerek gelen iki saldırgan, salondaki sanık Jitendra Gogi'ya silahlı saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda sanık Gogi hayatını kaybederken, polislerin karşı ateşinde ise iki saldırgan yaşamını yitirdi.

Saldırganların silahları mahkeme salonuna nasıl soktukları henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

