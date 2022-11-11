"Makamını hafife alan" Japon Adalet Bakanının görevine son verildi

İdam mahkumlarının infaz emirlerinin verilmesindeki rolünü hafife alan ifadeleri sonrası Japonya Adalet Bakanı Hanaşi'nin akıbetine karar verildi.

Bakan Hanaşi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya sunduğu istifa mektubunda "İdamı hafife aldım ve kamuoyunun öfkesine maruz kaldım." dedi.

Hanaşi'nin halkın "güvenini zedelediği" eleştirisinde bulunan Kişida, kendisini bu göreve tayin ettiği için "ciddi sorumluluk hissettiğini" belirtti.

Japon Başbakan, ağustostaki kabine değişikliğinde görev verdiği Hanaşi'yi görevden aldığını, yerine eski Tarım Bakanı Saito Ken'i getirdiğini açıkladı.

Hanaşi, katıldığı bir programda "Adalet Bakanlığı 'düşük profilli bir makam' ve (idam) infaz emrine mühür basınca haberlere manşet olabiliyor." demişti.

Görevi süresinde herhangi bir idam infaz emri vermediği aktarılan Hanaşi'nin ifadeleri, hem iktidar hem muhalefet partilerinden sert tepki görmüştü.