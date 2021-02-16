Malezya, 1200 Myanmarlı'yı sınır dışı ediyor

Malezya Göç İdaresi Şefi Hayrul Zaim Davud, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresinin üzerinde Malezya'da kalan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan Myanmar vatandaşı 1200 kişinin 23 Şubat'ta, Myanmar donanmasının iş birliğinde ülkelerine iade edileceğini söyledi.

BM'nin söz konusu sınır dışı kararından endişe duyduğunu ve bunun yersiz olduğunu vurgulayan Hayrul Zaim, "Sınır dışı edilecek göçmenler arasında BM'ye ait göçmen kartı bulunduran veya Arakanlı Müslümanlardan hiç kimse yok." dedi.

Hayrul Zaim, Malezya'nın 2020'de, 3 bin 322'si Myanmarlı olmak üzere, toplam 37 bin 38 kaçak göçmeni sınır dışı ettiğini belirterek, son alınan sınır dışı kararının olağan bir uygulama olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Malezya'nın sınır dışı kararından endişe duyduğunu dile getirerek, sınır dışı edilecekler arasında zor durumdaki kadın ve çocukların bulunabileceğine dikkati çekmişti.

AA