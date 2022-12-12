Malezya Başbakanından kabineye yolsuzluk uyarısı

Enver İbrahim, Putrajaya şehrindeki bir programda yaptığı açıklamada, liderliğini üstlendiği birlik hükümetinde yolsuzlukla mücadele kültüründen asla taviz vermeyeceğini belirterek "Seçtiğim kabine üyelerine her şeyden önce yolsuzluk olmaması gerektiğini bildirdim." dedi.

Başbakan Enver, birlik hükümetinin içinde yer alan tüm liderlere herhangi bir bakanın yolsuzluğa bulaşması durumunda, söz konusu isimleri derhal görevden almak için izinlerini isteyeceğini bildirdiğini vurguladı.

Söz konusu uyarının siyasi bir hile olmadığını ve ülkeyi yolsuzluktan kurtarabileceğine inandığını belirten Enver, her siyasetçiye siyasi arenanın zenginliklerini veya güçlerini sergileyecekleri bir platform olmadığını kanıtlamaları gerektiğini vurguladı.

Enver, "Güçlerini İslam'ı savunmak için kullanan Malaylar olduğunu kanıtlamak istiyorum, Malezya'da merhamet ve adalet ilkelerini savunan Malaylar olduğunu kanıtlamak istiyorum. Bölünmeyi önlemek için her zaman uyanık olmalıyız." şeklinde konuştu.

Genel seçimleri 82 sandalye ile önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), sonuçların açıklanmasının ardından hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.

Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephe (BN), seçimleri önde tamamlayan Umut İttifakı'nı destekleyerek başa baş biten seçimlerin ardından Enver İbrahim'e başbakanlık yolunu açmıştı.

BN'nin ardından GPS ve Gabungan Rakyat Sabah (GRS) partilerinin de katılımıyla Enver İbrahim, hükümetinin Malezya Meclisinde üçte ikilik çoğunluğa sahip olacağını ifade etmişti.

Hükümetin 19 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan ilk oturumda Meclisten güvenoyu alması bekleniyor.

Öte yandan, Enver İbrahim tarafından Başbakan Yardımcılığına getirilen UMNO Başkanı Ahmed Zahid Hamidi'nin, kurduğu yardım kuruluşu Yayasan Akalbudi'ye ait on milyonlarca ringgitlik parayla alakalı güveni suistimal, yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçlardan yargılanması sürüyor.