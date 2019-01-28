Malezya Çin'in demiryolu projesini iptal etti

Malezya, Çinli inşaat firması ile yapılan büyük bir demiryolu projesini iptal etmeye karar verdi.

Malezya Ekonomi Bakanlığı, 20 milyar dolarlık maliyetin çok büyük olduğunu öne sürerek China Communications Construction Co Ltd (CCCC) ile yapılan East Coast Rail Link (ECRL) projesinin iptal edildiğini açıkladı.

Malezya Ekonomi Bakanı, projenin Cumartesi günü iptal edileceğini açıklayan bir bildiride, "Kabine bu kararı verdi, çünkü ECRL'yi geliştirme maliyeti çok büyük ve biz de mali kapasiteye sahip değiliz. Bu yüzden Çin ile olan ilişkimizi etkilemeden bu projenin sonlandırılması gerekiyor. ” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019, 17:00