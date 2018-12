Malezya'nın Sarawak eyaletindeki bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada üç kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı.

Yerel haberlerden The New Straits Times'ta yer alan habere göre, itfaiye memurları, eyalet başkenti Kuching'deki City One Megamall'da meydana gelen patlamanın bir gaz sızıntısından kaynaklandığından şüpheleniyor.

Sivil savunma görevlileri olay yerinde kurtarma operasyonlarına başladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net