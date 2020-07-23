Malezya'da artık TikTok veya Facebook videoları için lisans istenecek

Tashny Sukumaran

Malezya iletişim bakanı, tüm film yapımlarının “filmlerini sosyal medyada veya geleneksel kanallarda yayınlayan kişisel medya veya kişisel medya olsun ya da olmasın” lisans gerektirdiğini söyledi.

Malezya hükümeti bugün yaptığı açıklamada, medya ajansları ve sosyal medya platformlarının kullanıcıları da dahil olmak üzere tüm video yapımcılarının (TikTok ve Facebook) resmi lisans almaları gerektiğini açıkladı.

Duyuru, parlamentodaki iletişim bakanı Saifuddin Abdullah tarafından yapıldı ve yönetimin siyasi uzun ömürlü olacağının belirsizliği nedeniyle kasıtlı olarak serbest konuşmayı engellemeye çalıştığını öne süren amacın muhalifleri sustrumak olduğunu iddia etti.

İletişim bakanı milletvekillerine tüm film yapımcılarının Ulusal Film Geliştirme Şirketi'nden (FINAS) “filmlerini sosyal medyada veya geleneksel kanallarda yayınlayan kişisel medya veya kişisel medya olup olmadıklarına bakılmaksızın) bir lisans ve sertifika mektubu istediklerini söyledi.

Malezya yasalarına göre, uzun metrajlı filmler, kısa filmler, kısa konulu filmler, fragmanlar, belgeseller veya reklamlar çekebilmek için lisans sahibi adayların kayıtlı bir şirkete sahip olmaları ve 50.000 zil ücreti (11.700 ABD Doları) ödemeleri gerekmektedir.

FINAS Yasası [1981'de] Malezya'da film endüstrisinin gelişmesine yardımcı olmak için kabul edildi. Parlamento, film yapımcılarının prodüksiyon kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olacak bir katalizör olmasını amaçladı.

Kaynak: scmp.com