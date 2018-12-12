Malezya'da eski Başbakan Necip'e yeni suçlama

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak hakkında, yolsuzluk soruşturmasına konu olan kamuya ait yatırım fonu 1MDB'deki faaliyetleriyle bağlantılı yeni bir suçlama ortaya atıldı.

Savcılık, Necip'i, fonun Şubat 2016'da Kamu Hesapları Komitesine sunduğu denetim raporunda yer alan, kendisini yasal suçlama ve disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya bırakabilecek kısımların çıkarılması talimatını verdiği gerekçesiyle görevi suistimal ve resmi belgede tahrifat yapmakla suçladı.

Fonun eski üst yöneticisi Arul Kanda Kandasami'nin de Necip ile suç ortaklığı yaptığı için aynı suçtan yargılanması talep edildi.

Necip ve Arul haklarındaki suçlamaları reddetti.

Tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan Necip ve Arul, suçlu bulunmaları halide 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ulusal Denetim Kurulu Başkanı Madinah Muhammed'in 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, 1MDB şirketinin teftiş raporundaki bazı paragraflarda yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'ya ait kısımların gizlice silindiğini açıklamıştı.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

Kaynak: AA