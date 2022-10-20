Malezya'da Filistinli yazılımcının kaçırılmasıyla ilgili 18 kişi gözaltına alındı

Ulusal basında çıkan haberlere göre polis, 29 Eylül-4 Ekim arasında Kuala Lumpur, Selangor ve Melaka eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına aldı.

Biri kadın 11 zanlı hakkındaki dava Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Malezya'da Filistinli yazılımcının kaçırılmasıyla suçlanan kişilerin mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, yaptığı açıklamada, Malezya polisinin Filistinli yazılımcının kaçırılması olayını 48 saat içinde çözmedeki başarısının, güvenlik güçlerinin ülkenin barış ve güvenliğini korumaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Malezya'da 6 Filistinli hedefi daha gözetlediği bildirildi.

New Straits Times'ın haberinde, geçen ay başkent Kuala Lumpur'da bir Filistinli yazılımcının kaçırılmasının arkasında İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın olduğu iddiasının gölgesinde bir sonraki uygun fırsatta Mossad ajanlarının hedeflerine tekrar saldırabileceği belirtildi.

Mossad'ın öncülük ettiği misyon, dünya genelindeki belirli hedefleri infaz ederek ortadan kaldırmayı ve Hamas'ın Filistin için umut veren bilim insanları ve mühendislerini yurt dışına gönderme programını sabote etmeyi amaçlıyor.

Mossad, bu hedeflerin, Malezya dahil olmak üzere, İsrail devletiyle savaşmak maksadıyla teknoloji ve silah konusunda bilgi toplamak için yurt dışında bulunduklarına inanıyor.

New Straits Times'a konuşan kaynaklar, Mossad'ın gözünü Malezya'da yaşayan en az 6 Filistinliye diktiğine inandıklarını söyledi.

Mossad'ın radarında olabileceği ifade edilen kişilerin birçoğunun üniversitelerde mühendislik de dahil olmak üzere ders veren akademisyenlerden oluştuğu ifade ediliyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'nın İsrail ile diplomatik bağı bulunmuyor ancak Filistin meselesini güçlü bir şekilde destekliyor.

İsrail'in propaganda sitelerinden birinde, Malezya bayrağının üzerinde ülkede yaşayan sözde hedeflerin bir listesi paylaşıldı. Bu listede ismi bulunan Filistinlilerin Mossad'ın radarında oldukları, kaçırılmaları veya öldürülmelerinin an meselesi olabileceği anlaşılıyor.

Listede ismi bulunan Filistinlilerin profillerine dair bilgiler, günlük rutinleri, güncel fotoğrafları, evli iseler eşleri ve çocuklarının isimleri ile araçlarının fotoğraflarının da sitede yer aldığı iddia edildi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Malezya'daki ağına 35 yaşlarında Malezyalı bir kadının liderlik ettiği öne sürüldü.

New Straits Times'ın haberinde, söz konusu kadının 2018'de bir Mossad ajanı tarafından işe alındığı ve istihbarat teşkilatınca özel eğitimden geçirildiği iddia edildi.

Malezyalı kadının işe alındığı 2018 yılı, Mossad ajanları tarafından öldürüldüğü öne sürülen Filistinli mühendis ve Hamas üyesi 35 yaşındaki Fadi el-Batş'ın vurulduğu yıla denk geliyor.

Öte yandan kadının geçen ay Kuala Lumpur'da Filistinli yazılımcının kaçırılması için gözetleme ekibi kurduğu ve Mossad için çalışan Malezyalı erkeklerin kendisine bağlı olduğu belirtiliyor.

Söz konusu kadının daha sonra "casusluk sanatında" uzmanlaşması için Avrupa da dahil olmak üzere yurt dışına eğitime gönderildiği ve kendisine 120 bin ringgit (25 bin 412 dolar) verildiği ifade ediliyor.

New Straits Times'ın haberine göre Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinliyi bulup kaçırmaları için görevlendirmişti.

28 Eylül'de yaşanan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinlilerin aracını durdurarak bir kişiyi kaçırmış, araçtaki diğer kişi Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulunmuştu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek 24 saat boyunca Malezyalılarca dövülerek sorgulanmıştı. Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaşmış ve yaptığı baskınla bu kişiyi kurtarmıştı.

Al Jazeera Arapça kanalının aktardığı bilgilere göre, Mossad, bu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında Mossad'ın olduğu iddia edilmişti.