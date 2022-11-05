Malezya'da genel seçimler için kampanya süreci başladı

Genel seçimlerde yarışacak adaylar, adaylık belgelerini Malezya Seçim Komisyonu (AK) yetkililerine sunarak seçim akreditasyon sürecini tamamlamış oldu.

Koltuğunu korumak için mücadele edeceğini açıklayan eski başbakan Mahathir Muhammed, ülkenin kuzeyindeki Kedah eyaletindeki Langkawi adasında mücadele vermeye hazırlanıyor.

97 yaşındaki Mahathir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bitirmediği bir işi olduğu için yarıştığını ve "sahtekarlar ve hapishane kuşları" tarafından yönetilmedikleri sürece diğer partilerle çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Pahang'daki Bera parlamento koltuğunu korumak için yarışacak Başbakan İsmail Sabri Yakup ise Umut İttifakından (PH) Abas Awang ve Ulusal İttifakın (PN) adayı Asmawi Harun'a karşı çekişmeli bir mücadelenin içine girmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Selangor'daki Gombak parlamento koltuğu için üçüncü dönem milletvekili Bakan Azmin Ali, yakın arkadaşı ve siyasi rakibi Amirudin Shari ile karşı karşıya gelecek.

Yine sıkı bir mücadelenin gerçekleşeceği tahmin edilen Johor'un Pagoh sandalyesi için, eski başbakan Muhyiddin Yasin koltuğunu, Razali İbrahim ve İskender Şah'a karşı korumaya çalışacak.

Malezya'da iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) üst yönetiminde bulunan Başbakan İsmail Sabri Yakup, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından parlamentonun derhal feshedildiğini ilan ederek kasımda yapılması beklenen genel seçimler için ortam hazırlamıştı.

Meclisin feshedilmesinin ardından Malezya Seçim Komisyonu, Malezyalıların genel seçimlerde oy kullanmak için 19 Kasım'da sandık başına gideceğini duyurmuştu.