Malezya'da iktidar koalisyonu kritik önem taşıyan eyalet seçimlerini kazandı

Malezya’nın Sabah eyaletinde yerel meclisin feshedilmesi üzerine düzenlenen ve Başbakan Muhyiddin Yasin'in hükümeti için "meşruiyet testi" olarak görülen seçimleri, iktidar koalisyonu kazandı.