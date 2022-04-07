Malezya'da kaybolan 4 turist dalgıçtan biri kurtarıldı

Malaymail'in haberine göre, Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) liderliğindeki arama kurtarma ekibi, Mersing kıyılarındaki sularda kaybolan dört yabancı dalgıçtan birini kurtarmayı başardı.

Sabahın erken saatlerinde kurtarılan dalgıcın 35 yaşındaki Norveçli Kristine Grodem olduğu belirlendi.

Kristine Grodem ve diğer üç dalgıcın dün öğle saatlerinde Mersing kasabasındaki Pulau Tokong Sanggol yakınlarındaki sularda dalış eğitimleri sırasında kaybolduğu bildirilmişti.

Grodem'in, uçakla Mersing Stadyumu'na götürüldüğü aktarıldı.

MMEA yetkilileri, diğer üç kayıp dalgıcın 46 yaşındaki İngiliz Adrian Peter, 14 yaşındaki Hollandalı Nathan Renze ve 18 yaşındaki Fransız Alexia Alexandra olduğu bilgisini paylaştı.

Farklı kurumlardan 73 kişilik personelin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.