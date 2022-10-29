Malezya'da "Talent for BIZ" kariyer fuarı düzenlendi

Kuala Lumpur'daki otelde organize edilen fuara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN ve Türk Telekom gibi Türkiye'den şirketlerin temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Malezyalı ve Türk öğrencilerin Türkiye'den iş insanlarıyla buluşma imkanı bulduğu kariyer fuarı yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden etkinliğe dair yapılan yazılı açıklamada, ilki 2019 yılında düzenlenen, Türkiye'nin önemli markalarına her milletten genç yetenekle buluşma fırsatı sağlayan "Talent For BIZ" kariyer fuarının, bu yıl mayıs ayında Hollanda, İngiltere, Almanya ve Özbekistan’da düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarların kasım ayında ABD ve Endonezya'da düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, fuar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde binlerce gencin işverenlerle buluşturulması ve istihdam olanaklarından faydalandırılmasının hedeflendiği anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, 2019 yılından bu yana düzenlemekte oldukları "Talent For BIZ" temalı uluslararası organizasyonlardan biri için Malezya'da bulunduklarını söyledi.

Atay, "2019 yılında başladığımız bu organizasyonlarda öncelikle Almanya, İngiltere gibi Türk diasporasının olduğu ülkeleri tercih etmiştik, daha sonra kardeş ülkeler Özbekistan, Kazakistan gibi ülkeleri tercih ederek oralarda olduk. Kovid-19 salgınından sonra ise ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) örgütünün bizimle kurduğu temaslar sonrasında Malezya'ya gelmeye karar verdik, arkasından da Endonezya'ya gideceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Salim Atay, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası dönemde oldukça iyi bir açılım oldu bizim için çünkü dünyanın değişik ülkelerinden 'Lütfen bize de gelin.' şeklinde bir talep de görmeye başladık. Asya'ya Malezya ile başladık, aslında uzaktı bizim için, biz Türki Cumhuriyetler, Avrupa ve Amerika eksenli bir vizyonla ortaya çıkmıştık ama burada da ciddi bir potansiyel var. Bunu da görüyoruz, bugün yaptığımız organizasyonda da gayet güzel bir katılım var ve buradaki gençlerin bizim şirketlerimizi çok iyi tanıdıklarını gördük ve beklediğimizin de üstünde bir katılım oldu."

Malezya’daki INCEIF Üniversitesi'nde İslami finans üzerine eğitim alan Muhammed Karakülah da Türkiye'nin Malezya Devleti ve halkı ile kültürel, siyasi ve ekonomik açıdan iş birliği potansiyeli en yüksek ülke konumda olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilen organizasyona katılan şirketler ve katılımcılar için tam uyumlu bir eşleşme olduğuna inanıyorum. Coğrafi mesafelerin, gönül köprüsünden uzak olmadığını gösteren örnek bir organizasyon oldu." dedi.