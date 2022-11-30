Malezya'da "Türk Gecesi" programı yapıldı

Perdana Botanik Bahçelerinin içindeki kulüp binasında gerçekleştirilen programa, kulüp üyeleri, Malezya'daki Türk vatandaşları, Büyükelçilik personeli ve basın mensupları katıldı.

Royal Lake Club Başkanı Manjeet Singh Dhillon, ev sahibi olarak programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel de misafirlere hitabında Türk mutfağı ve müziğine dair detaylar paylaştı.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin turistik bölgelerinin tanıtıldığı kısa video gösterimi gerçekleştirilirken, sonrasında Türkiye'den gelen sanatçılar tarafından Türk müziği icra edildi.

Büyükelçi Yüksel, "Biz de gecenin düzenlenmesine Türkiye'den iki sanatçımızı davet ederek katkıda bulunduk, Büyükelçilik olarak Türk mutfağından yemeklerin hazırlanmasında da destek olduk." ifadesini kullandı.

Türkiye'den gelen bağlama ve akordeon sanatçıları misafirlerle buluşturduklarını anlatan Yüksel, "Evrim Kaşıkçı ve Osman Ekşi programımıza katkıda bulundu. Bu vesileyle Türk mutfağından ve müziğinden örnekleri Malezyalı dostlarımıza tanıtmış olduk." dedi.

Programda davetlilere, Türk mutfağından yemekler, tatlı ile Türk kahvesi ikram edildi.