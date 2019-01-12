Malezya'da yeni kralın Pahang eyaletinin prensi olması bekleniyor

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtını bırakmasının ardından yeni seçilecek kralın, Pahang eyaletinin prensi Tengku Abdullah olması bekleniyor.

Malezya'nın devlet ajansı Bernama'da yer alan habere göre, Sultan V. Muhammed'in istifasının ardından ülke krallığı için sırası gelen Pahang eyaletinin kralı Sultan Ahmad Shah'ın oğlu Tengku Abdullah, 15 Ocak'ta eyalet krallığını babasından devralarak yeni Malezya kralı ilan edilmeyi bekleyecek.

88 yaşındaki Pahang kralı Sultan Ahmad'ın ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle ülke krallığına uygun görülmeyeceği öne sürülen haberde, Pahang eyaleti krallığı yetkililerinin Sultan Ahmad'ın en büyük oğlu Abdullah'ı tahta çıkarma kararı aldığı belirtildi.

Malezya basını, Abdullah'ın eyalet kralı olmasıyla Malezya'nın yeni kralı seçilmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Prens Charles'tan sonra en uzun süreli kral varisi

1959 doğumlu Tengku Abdullah, 1975'te babası Sultan Ahmad Shah tarafından eyalet krallığının tek varisi ilan edildi.

Sultan Ahmad'ın sağlığının kötüye gitmesinin ardından 2016'dan bu yana kral vekili olarak Pahang eyaleti krallığını temsil eden Abdullah, aynı zamanda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin icra kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

Prenslik makamını 44 yıldır koruyan Abdullah, İngiltere'deki Galler Prensi Charles'ın ardından en uzun süre prenslik yapan kraliyet üyesi olarak biliniyor.

Malezya'da kral seçimi

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan ve ülkenin 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereğince Malezya Krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi 9 eyalet arasında dönüşümlü belirleniyor. Sırası gelen eyalet kralı, yaşının küçük olması, Konferans üyelerinin onayını alamaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda ülke krallığına geçemiyor.

Yeni Malezya kralı, Yöneticiler Konferansı'nın bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesiyle belirleniyor.

Kaynak: AA