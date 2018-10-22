Malezya'da yolsuzluk soruşturması

Malezya'nın eski Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun bulunmasına yardım edebileceğini belirtti.

Mecliste basın mensuplarına konuşan Hishammuddin, yakın zamanda ziyaret edeceği Çin'deki bağlantılarıyla gerekirse konuşarak Low'un bulunup Malezya'ya geri gönderilmesi talebinde bulunabileceğini söyledi.

Hishammuddin, "Eğer bu şahıs Çin'de ise buraya dönüp adaletin karşısına çıkmasını sağlamak için bağlantılarımı kullanacağım." ifadesini kullandı.

Low'un 1MDB yolsuzluğuyla ilişkisinin inkar edilemeyeceğini vurgulayan Hishammuddin, "Söz konusu 1MDB ise (Low) hiçbir şey olmamış gibi rahatça dünyayı gezip dolaşamaz." dedi.

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

1MDB soruşturması kapsamında Malezya, şimdiye kadar Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesinin ardından hakkındaki soruşturma tekrar başlatılmıştı.

Kaynak: AA