Malezya'daki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme

Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu iddialarına adı karışan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı iş adamı Khadem al-Qubaisi'nin Fransa'da bulunan yaklaşık 27 milyon avroluk varlığına el konuldu.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho ile irtibatı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iş adamı Khadem al-Qubaisi'nin Fransa'daki birtakım varlıklarına el kondu.

1MDB yolsuzluğu iddialarını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesindeki rapora göre Fransız yetkililer, Khadem'e ait olduğu belirlenen 11 milyon avroluk ev, Ramatuelle'de bulunan 7,9 milyon avroluk lüks villa, Paris'te 4,4 milyon avroluk apartman ve Paris'teki Champ de Mars meydanı yakınlarında 4,6 milyon avroluk bir araziye el koydu.

Khadem'in iş görüşmelerini genellikle ülkenin güneyindeki Fransız Rivierası'nda yaptığının belirtildiği raporda, BAE vatandaşı iş adamının, 1MDB soruşturmasının kilit ismi olarak bilinen Low ile de birkaç defa görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

İki ismin, 1MDB'den zimmete para geçirmeye yönelik plan yaptıkları da raporda öne sürüldü.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

Kaynak: AA

