Malezya'dan Endonezya'ya tsunami yardımı 

Sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve 62 kişinin hayatını kaybettiği tsunamiden duyduğu üzüntüyü dile getiren Wan Azizah, "Endonezya halkının bu imtihan karşısında güçlü kalması için dua ediyorum. Malezya, Endonezya'daki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek için yardımlarını ulaştırmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 62 kişi ölmüş, 582 kişi yaralanmıştı.

Tsunaminin vurduğu bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken sahil şeridindeki birçok turistik alanın dalgalardan etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tsunamiye, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda dün gece meydana gelen volkanik patlama sonrası su altında oluşan toprak kaymasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

