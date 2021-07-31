Malezya'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Türkiye'de yurdun farklı noktalarında başlayan çıkan yangınlarda vefat edenler için başsağlığı dileklerini iletti.
Asya 31.07.2021, 08:44
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hişamuddin Hüseyin, "Malezya, Türkiye'de ve değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun memleketi Antalya'da orman yangınlarının yol açtığı can kayıplarından ötürü en içten taziyelerini iletmektedir." ifadesini kullandı.
Hişamuddin Hüseyin, "Bu zor zamanlarda dualarımız Türk hükümeti ve halkıyla beraberdir." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
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