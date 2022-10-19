Malezya, Filistinli yazılımcının kaçırılmasında Mossad'ın rolünü araştırıyor

İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, yaptığı açıklamada, Mossad ajanlarının Malezya'ya girdiği iddiası doğruysa bakanlığın harekete geçeceğini söyledi.

Yabancıların ülkeye girişlerinin sürekli izlendiğini ve geçerli belgesi olmayanlar hakkında işlem yapılacağını belirten Hamzah Zainudin, "(Söz konusu kişilerin) Gözaltına alınmaları gerektiğini düşünüyorsak buna uygun şekilde hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

New Straits Times'ın haberine göre Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinliyi bulup kaçırmaları için görevlendirmişti.

28 Eylül'de yaşanan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinli şahısların aracını durdurarak bir kişiyi kaçırmış, araçtaki diğer kişi Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulunmuştu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek 24 saat boyunca Malezyalılarca dövülerek sorgulanmıştı. Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaşmış ve yaptığı baskınla bu kişiyi kurtarmıştı.

Al Jazeera Arapça kanalının aktardığı bilgilere göre, Mossad, söz konusu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında Mossad'ın olduğu iddia edilmişti.