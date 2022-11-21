Malezya Kralı, hükümetin kurulmasına yönelik teklifler için süreyi uzattı

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 15. genel seçimlerin ardından siyasi ittifakların, hükümet kurmak için diğer partilerle sağladığı iş birliği tekliflerini bildirme süresini yarına kadar uzatma kararı aldı.

Kraliyet Sarayı yetkililerinden Ahmad Fadıl Shamsuddin, yaptığı açıklamada, parti ve koalisyon liderlerinin bugün Saraya ulaşan talebi üzerine sürenin yarın 14.00'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Söz konusu zaman zarfında ülke yönetiminin, geçici hükümet için belirlenen ilkeler doğrultusunda devam ettiğini belirten Ahmad Fadıl, "Agong (Malezya Kralı), halkı yeni hükümetin kuruluş süreci ve başbakan atamasının ülkenin çıkarları doğrultusunda sorunsuz ilerlemesi için dua etmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Kraliyet Sarayından dün yapılan açıklamada, siyasi parti ve ittifakların, koalisyon hükümeti için yeterli sayıda milletvekili ve başbakan adaylarını bugün saat 14.00'e kadar Kral'a sunmaları talep edilmişti.