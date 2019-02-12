Mahathir Muhammed: Malezya Kuzey Kore ile problemini çözecek

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Malezya, Kuzey Kore ile sorunlarını ilerleyen zamanlarda çözecektir." dedi.

Perdana Liderlik Vakfında düzenlenen etkinlikte konuşan Başbakan Mahathir, ABD ve Kuzey Kore liderlerinin Vietnam'da düzenleyeceği ikinci görüşmeyi olumlu karşıladığını belirterek, ülkesinin de Kuzey Kore ile sorunlarını yakın zamanda çözeceği sinyalini verdi.

Mahathir, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'deki suikastının iki ülke arasında problemlere yol açtığını vurgulayarak, "Malezya, Kuzey Kore ile sorunlarını ilerleyen zamanlarda çözecektir." açıklamasını yaptı.

Mahathir, geçen yıl Japon medyasından Nikkei Asian Review'e verdiği röportajda, Kuzey Kore ile ilişkilerin düzeltilebileceğinin altını çizmiş ve Pyongyang'daki Malezya Büyükelçiliğini yeniden açabileceklerini söylemişti.

Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 19:21