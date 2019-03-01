Malezya'nın 1MDB davasında yeni gelişme

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak döneminde hükümete destek sağlaması için muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 90 milyon Malezya ringgiti (22 milyon dolar) rüşvet verildiği iddiaları kapsamında polis, bazı PAS yetkililerine ait para ve özel mülklere el koydu.

Malezya basınında çıkan haberleri doğrulayan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) yetkilileri, rüşvet soruşturması kapsamında şimdiye kadar yapılan operasyonlarda, rüşvet paralarıyla alındığı tespit edilen 3 arabanın yanı sıra 2 milyon Malezya ringgiti (491 bin dolar) değerindeki bir dükkan ve banka hesabında tutulan 2,3 milyon Malezya ringgitine el konulduğunu açıkladı.

Yetkililer, üst düzey PAS üyesi 2 kişinin de bugün mahkemeye çağrılacağını bildirdi.

- Sarawak Report'a da 340 bin dolar rüşvet verilmiş

Öte yandan PAS lideri Abdul Hadi Awang'ın, 1MDB yolsuzluğu ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinin sahibi Clare Rewcastle Brown'a, aralarındaki mahkeme sürecini anlaşarak çözmek için 1,4 milyon Malezya ringgiti (340 bin dolar) ödeme yaptığına dair iddialar doğrulandı.

İddialara ilişkin internet sitesinde açıklama yapan Brown, Hadi'nin mahkeme sürecini bitirmek için kendisine yaptığı ödemenin banka dekontunu paylaştı.

PAS lideri Hadi, Sarawak Report'ta eski hükümetten rüşvet aldığının iddia edilmesi üzerine sitenin sahibi Brown'a hakaret davası açmış, geçen ay bu davayı geri çekmişti.

- Muhalefet partisinin rüşvet iddiaları

Malezya'daki 1MDB yolsuzluğunu ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinde 2016'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO), PAS'ın mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.

Aynı sitede ayın başında çıkan başka bir haberde, Mart 2018'de PAS Gençlik Kolları Başkanı Nik Abduh Nik Aziz'in UMNO yetkilisiyle görüşüp 2 milyon Malezya ringgiti rüşvet kabul ettiğini iddia eden ses kaydı ortaya çıkarılmıştı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, bir süredir rüşvet iddialarını araştırıyor.