Malezya'nın en büyük tüketici seyahat fuarı başladı

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'nın bölgede önemli bir turizm merkezi olduğunu belirterek, Türkiye ve Malezya'nın turizm alanında iş birliği içinde olmasının ve tecrübe paylaşımı yapmasının önemini vurguladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Malezya Tur ve Seyahat Acenteleri Birliği (MATTA) tarafından düzenlenen Malezya'nın en büyük tüketici seyahat fuarı olan MATTA, Kuala Lumpur Dünya Ticaret Merkezi'nde başladı.

Turizm endüstrisindeki 21 aylık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasından sonra 49'uncusu düzenlenen fuarda, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Japonya gibi bölge ülkelerinin yanı sıra sadece Türkiye’nin temsil edilmesi büyük gurur vesilesi oldu.

Söz konusu fuar alanında 90 metrekarelik alanda kurulan Türkiye standı büyük ilgi gördü.

Doğu Malezya Eyalet Başkanı Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Noor ve İçişleri Bakanı Datuk Seri Panglima Sr. Haji Safar Bin Untong, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı refakatinde Türkiye standını ziyaret ederek, ikramlar eşliğinde salgın sonrası seyahat koşulları ve destinasyonlar hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili Anadolu Ajansına (AA) konuşan Büyükelçi Kavakcı, "Malezya bölgede önemli bir turizm merkezi. Ülkemiz de kendi coğrafyası içinde benzer bir önderlik arz ediyor. İki dost ülkenin bu alanda da iş birliği içerisinde olması ve özellikle dünyada hızla yükselen helal turizm kavramı bağlamında tecrübelerini paylaşarak güçlerini birleştirmesi önemli. Bunun için Malezyalı dostlarımızla beraber çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki gün sürecek fuar boyunca, Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Türkiye’deki destinasyonlar ve turizm ürünleri ile ilgili bilgi vererek, salgın sonrası seyahat koşulları ile ilgili olarak Malezyalıların sorularını yanıtlayacak.

Öte yandan, Türkiye standında yer alan turizm acentaları, Malezya’da büyük ilgi gören İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, Konya destinasyonları ile birlikte Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu seyahat paketleri hakkında katılımcılara bilgi verecek.