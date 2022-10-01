Malezya'nın hava güvenliği derecesi 3 yıl sonra tekrar kategori 1'e yükseltildi

Malezya Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, yaptığı açıklamada, ülkesinin hava güvenliği notunun, FAA'nın gündeme getirdiği 33 sorunun tümünün çözülmesiyle tekrar Kategori 1'e yükseltildiğini söyledi.

Söz konusu kararın nisanda kapılarını yabancı ziyaretçilere açan Malezya'nın turizm ve ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirten Wee, "Kategori 1'e dönüşle hava yollarımız artık ABD'ye yeni uçuşlar düzenleyebilir. Artık başka bir engel yok, Kovid-19 salgınından sonra bu iyi bir haber." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Montreal kentindeki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) genel merkezine resmi ziyaret gerçekleştiren Wee, burada teknik iş birliğini görüşmek üzere diğer ülkelerden ulaştırma bakanları ile bir araya geldi.

Wee'nin aktardığı bilgilere göre, Kategori 1 hava güvenliği derecesi, Malezya'nın sivil havacılık otoritesinin ICAO güvenlik standartlarına uyduğu anlamına geliyor.