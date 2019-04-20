Malezya Rohingyalı'lara ait toplu mezar konusunda soruşturma başlattı

Myanmar'daki zulümden kaçan Rohingyalı'lara ait toplu mezarların bulunduğu kampı yıkan ve soruşturmada faydalı olabilecek kanıtları ortadan kaldırdığı savı üzerine olaydan 4 yıl sonra Malezya hükümeti soruşturma başlattı

Malezya Rohingyalı'lara ait toplu mezar konusunda soruşturma başlattı

Malezya hükümeti, 2015 yılında Tayland sınırı yakınlarında Rohingya mültecilerine ait toplu bir mezarın bulunması ile ilgili kamu soruşturması başlattı.

Straitstimes gazetesine göre, bazı yetkililer, birkaç ay boyunca haber yayınlanmadan önce Rohingya'nın insan kaçakçılığı çeteleri tarafından tutulduğu kamplar hakkında bilgi sahibi oldu; bu, bazı yetkilierin bu çetelere karıştığı anlamına geliyordu.

Mart ayındaki bir raporda, Malezya İnsan Hakları Komisyonu ve Fortivist İnsan Hakları Grubu, yetkililerin daha sonra bir kampı yıktıklarını ve soruşturmada faydalı olabilecek kanıtları kaldırdıklarını söyledi.

Ocak ayında, Malezya'nın yeni hükümeti , Wang Kelian trajedisini araştırmak için  bir Kraliyet Soruşturma Komisyonu (RCI)  kurdu .

Tayland'ın sınır ötesi göç kampları bölgede 2015 yılının Mayıs ayında krize neden oldu. Malezya'nın kuzeyinde insan kaçakçılarına ait olduğu belirtilen 28 kampta 139 mezar ortaya çıkarıldı. Myanmar'dan kaçan Rohingya Müslümanların kaçakçılar tarafından götürüldüğü güzergah üzerinde görülen mezarların en büyüklerinin ise ülkenin Padang Besar ve Wang Kelian bölgelerinde bulunduğu ifade edildi.

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