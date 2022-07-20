Malezya, yurt dışındaki varlıklarını korumakta kararlı

Nikkei Asia'nın internet sayfasındaki habere göre, Başbakan İsmail Sabri, Sulu Sultanlığı'nın varislerinin başvurusu üzerine Malezya devletine ait yurt dışındaki varlıklara el konulması tehdidine ilişkin açıklamada bulundu.

Malezya'ya ait yurt dışındaki varlıklara el konulması için yapılan girişimler konusunda paniğe gerek olmadığını söyleyen İsmail Sabri, "Ülkenin güvenliğini ve egemenliğini korumaktan bir karış taviz vermeyeceğimize sizi temin ederim, sadece Petronas'ın elindekileri değil tüm yabancı varlıkları korumak için bütün adımları atacağız." ifadesini kullandı.

Fransa'daki bir tahkim mahkemesi, Şubat 2022'de Malezya hükümetinin Sulu Sultanlığı'nın varisleri olduğu söylenen 8 kişiye 14,9 milyar dolar ödemesine hükmetmişti.

Bu kararın ardında Sulu Sultanlığı varislerinin avukatları, Malezya devletine ait petrol ve gaz şirketi Petronas'ın Lüksemburg merkezli iki yan kuruluşunun malvarlığına el konulması için girişimlerde bulunmuştu.

Malezya yönetimi, Fransa'daki mahkemenin aldığı kararı tanımayacaklarını duyurmuştu.

Bir üst mahkeme olan Paris Temyiz Mahkemesi, 12 Temmuz'da Malezya'nın itirazını kabul ederek, tahkim mahkemesinin aldığı kararı durdurmuştu.

Geçmişte Sulu Sultanlığı'nın toprakları arasında yer alan ve 1878'de bir İngiliz şirketine kiralandığını savunulan Sabah Eyaleti, İngiliz sömürüsünün sona ermesinin ardından 1963'te Malezya'ya dahil olmuştu.

Endonezya ve Filipinler'in de tarafı olduğu 1963'teki Manila Antlaşması'nın ardından Malezya, Sulu Sultanlığı varislerine her yıl yaklaşık 1190 dolar ödemeye başlamıştı.

Malezya, Cemal Kiram yanlısı militanların 2013'te Sabah Eyaleti'nin doğu kıyılarını işgal etmesinin ardından söz konusu ödemeyi durdurmuştu.

Filipin vatandaşı olan Sulu Sultanlığı'nın 8 varisi, 1878'de Sabah Eyaleti'ni bir İngiliz ticaret şirketine kiraladığını savunarak, 2017'den bu yana yer altı kaynakları bakımından zengin olan Sabah Eyaleti'nden tazminat talebinde bulunuyordu.