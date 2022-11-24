Malezya'da siyasi belirsizlik sona erdi: Enver İbrahim başbakan oldu

Enver İbrahim'in Malezya Kralı tarafından başbakanlık görevine getirilmesi, 1990'lara kadar uzanan siyasi mücadelesini nihayete erdirdi.

10. Başbakan'ın belirlenmesiyle, ülkede istikrarı sağlamak için acilen ihtiyaç duyulduğu söylenen 15. genel seçimlerden sonra Malezya'daki siyasi belirsizlik ve çekişme de sona ermiş oldu.

Öte yandan, Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephe'nin (BN) ise Enver'i desteleyerek başbakanlık yolunu açtığı belirtiliyor.

222 sandalye bulunan Malezya Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Umut İttifakı, 30 milletvekili bulunan BN'nin desteğiyle 112 sandalye sayısına ulaşıyor.

Polis, sosyal medyada, Enver İbrahim liderliğindeki blokun hükümeti kurması halinde olaylar çıkabileceği iddiaları üzerine geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı.

Seçimlerde 82 sandalye kazanarak 15. genel seçimi önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki PH ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), sonuçların açıklanmasının ardından hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.