Malezyalı kuruluşlardan Gara katliamına tepki

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın sivillere ve Türk askerine saldırılarını lanetledi.

Mohd Azmi, sivil rehinelerin öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizerek "Olayın sorumlularının adalete teslim edilmesi için bağımsız bir soruşturma açılmalıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sınır güvenliğini korumak için PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonlarının, egemen bir devletin meşru hakkı olduğunu belirten Mohd Azmi, "PKK'nın on yıllar süren terörü Türkiye'deki barışa ve sınır güvenliğine halel getirmiştir. PKK sivillere yönelik şiddete ve terör saldırısına başvurmaktadır. Bu yapılanlar karşılıksız kalmamalıdır. Türkiye, PKK'nın saldırılarına karşı kendini savunmaya hakkı vardır." ifadesini kullandı.

MAPIM Başkanı, "Sivilleri hedef alan bir örgütün yaptıklarını demokratik hak görerek bunlara göz yumulması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Mohd Azmi, terörün olduğu bölgelerde barışın sağlanmasını ümit etti.

Uluslararası camia, PKK'nın Kürt halkı için savaştığı söylemlerine kanmamalı

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz de PKK'nın sivilleri şehit etmesini kınayarak "Bu, uluslararası alanda terör örgütü olarak nitelenen PKK'nın Türk sivillere yönelik yaptığı çok sayıda gaddarlıktan bir tanesidir. Uluslararası camia, bu terör örgütünün Kürt halkı için savaştığı yönündeki söylemlere kanmamalıdır." dedi.

PKK'nın Kürt halkına yaptığı zulümlere dikkati çeken Faysal, 20 yaşındaki kızı PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Maide Töremiş'i örnek verdi.

Faysal, PKK'nın insanlık dışı eylemlerinin tüm dünyada lanetlenmesi gerektiğinin altını çizerek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türk hükümetine, PKK terörünün kökünü kurutma konusunda kesin bir suretle destek verilmelidir." açıklamasında bulundu.

Malezyalı Türkiye Mezunları Birliğinin, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine gönderdiği taziye mektubunda, "Irak’ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin katledilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye’deki farklı üniversitelerden Malezyalı mezunlar adına bu şiddetin ve terörün her türünü lanetliyoruz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız." ifadesi kullanıldı.

Batı ülkeleri, PKK'yı bir kenara atıp barışçıl İslami hareketleri hedef alıyor

Malezya Bilgili Toplum Hareketi (WADAH) Başkanı Prof. Ahmed Azam Abdul Rahman, yazılı açıklamasında, PKK'nın şehit ettiği Türk siviller ve güvenlik güçlerinin yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak "Türkiye, PKK'nın sınır ötesi saldırılarına karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Türkiye başta olmak üzere bütün Orta Doğu'da bölgesel güvenlik ve kalıcı barışın sağlanması için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Batı ülkelerinin PKK terörüne karşı sessizliğine de dikkati çeken Prof. Ahmed, "PKK, bölgesinde bir tehdit unsuru olduğunu eylemleriyle kanıtlamıştır. Bu hakikatin uluslararası alanda dile getirilmesi gerekir. Zira Batı ülkeleri, PKK gibi terör örgütlerini bir kenara atıp barışçıl İslami hareketleri hedef almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Malezya Filistin Kültür Organizasyonu (PCOM) Başkanı Muslim İmran, Gara'daki şehit haberlerinden ötürü derin üzüntü duyduğunu dile getirerek "Bu zorlu günlerde Türk halkı ve devletiyle mutlak dayanışma içindeyiz." dedi.

İmran, sivillerin katledilmesinin iğrenç bir insanlık suçu olduğunu belirterek Türkiye'nin teröre asla müsamaha göstermemesi gerektiğini vurguladı ve Türk ordusunun terörle mücadelesine desteklerini iletti.

Büyükelçi Kavakcı'dan Malezyalı kuruluşlara teşekkür

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınayan Malezyalı kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Kavakcı, "Yaşanan trajediden ötürü milletçe derin üzüntü duyduğumuz bugünlerde uluslararası camiadan ve Malezyalı kuruluşlardan gelen desteklere minnettarız. Bizimle dayanışma içinde olduklarını gösteren MAPIM, ABIM ve WADAH gibi kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

AA