Malezyalı sosyalistlerden Maduro'ya destek

Malezya'da sosyalist parti üyeleri, ABD'nin Venezuela'da darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermek amacıyla "mum ışığı" eylemi düzenledi.

Malezya Sosyalist Partisi (PSM) üyelerinin başkent Kuala Lumpur'daki Venezuela Büyükelçiliği önünde yaptığı eyleme, PSM'den üst düzey üyeler ve Venezuela'nın Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden temsilciler katıldı.

Venezuela bayrakları ve "Venezuela'dan elinizi çekin" yazılı pankartlarla ABD karşıtı sloganlar atan katılımcılar, ellerindeki mumları yakarak Maduro'nun yanında olduklarını gösterdi.

Etkinlikte konuşan PSM Yönetim Kurulu Üyesi S. Arul Arutchelvan, ABD'nin demokrasiyi hiçbir zaman umursamadığını belirterek, "ABD sadece Venezuelalıların petrolünü istiyor. Onlara göre Chavez'in ve Maduro'nun tek bir hatası var. Petrolü, şirket zenginlerinden alıp fakir insanlara vermek." şeklinde konuştu.

Maduro'nun ABD ve Avrupa tarafından demokratik olmamakla suçlanmasına tepki gösteren Arul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya seçim olmadan Juan Guaido'yu "devlet başkanı atamasının" samimi olmadığını belirtti.

"ABD Bolivar Devrimi'nin kazanımlarını tersine döndürme arzusunda"

Konuşmaların ardından Malezya, Endonezya, Bangladeş, Filipinler ve Avustralya'dan toplam 15 partinin ortak hazırladığı Venezuela'ya destek açıklaması okundu.

Açıklamada Venezuela'da yaşananların ABD için ekonomik yaptırım ve askeri müdahale bahanesi teşkil ettiği belirtilerek, "Emperyalist ABD ve müttefikleri, Venezuela'da son 20 yıldır Bolivar Devrimi'nin sosyal kazanımlarını tersine döndürme arzusundadır." ifadesi kullanıldı.

Asya bölgesi hükümetlerinin ve uluslararası camianın ABD'yi kınaması ve Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Maduro'yu desteklemesi gerektiği vurgulandı.

Eylem, katılımcıların hep birlikte şarkı söylemesiyle son buldu.

"Türkiye'nin desteğiyle gurur duyuyoruz"

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan S. Arul Arutchelvan, ABD'nin meşruiyetini kaybettikçe kendisine yapay düşmanlar yarattığını belirterek, "Bundan önce düşman Kuzey Kore idi. Şimdi ise Venezuela oldu." dedi.

Arul, Venezuela'nın sosyal hizmetler alanında büyük başarılar elde ettiğini hatırlatarak, "Venezuela anayasası, dünyanın en ileri düşünceli anayasalarından biridir. ABD, Venezuela ve Bolivya gibi ülkelerin kazanımlarını yok etmek istiyor." ifadesini kullandı.

Malezya hükümetinin Venezuela'da olanlara kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getiren Arul, "Başbakan Mahathir Muhammed'in büyük bir emperyalizm muhalifi olduğunu biliyoruz. Venezuela'da olanlar emperyalist bir saldırı. Umarız Malezya, bu hegemonya arzusuna karşı çıkan bir açıklamada bulunur." şeklinde konuştu.

Arul, Maduro'ya destekte bulunan ülkelere de değindi ve Türkiye'nin destek açıklamalarına dair, "Türkiye'nin bu konudaki rolü çok önemlidir. Türkiye, Avrupa'nın hegemonyasına karşı çok cesur bir adım attı. Bu bakımdan Türkiye'nin Venezuela halkına desteğiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019, 07:26