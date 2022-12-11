Mandous Kasırgası Hindistan'da 5 kişinin ölümüne neden oldu

Hint basınındaki haberlerde, Mandous Kasırgası'nın Tamil Nadu kıyılarını vurduğu belirtildi.

Tamil Nadu'da şiddetli yağışlara ve toprak kaymalarına neden olan kasırga nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kasırga ve yağışlardan ötürü yüzlerce ev zarar görürken, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 10 bin kişinin barınaklara yerleştirildiği aktarıldı.

Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan ancak daha sonra 55 kilometreye kadar gerileyen kasırga, "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştü.

Tamil Nadu'da eğitim öğretim faaliyetlerine birkaç gün ara verilmesi bekleniyor.