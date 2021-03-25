Mehter takımı Pakistan'da

Başkent İslamabad'da düzenlenen geçit törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, bakan ve milletvekilleri, yabancı misyonların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Pakistan askerlerinin yürüyüş gerçekleştirdiği törende, tank, radar, hava savunma sistemi ve balistik füzeler de sergilendi. Helikopterler ve savaş uçakları da tören alanını uçarak geçti.

Mehteranın "Dil Dil Pakistan, Can Can Pakistan" marşını seslendirmesi izleyicilerden büyük alkış aldı.

AA