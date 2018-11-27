"Mescid yıkımı Anayasa'ya bir saldırıdır"

Hindistan'da Muhalefet lideri Sharad Yadav 26 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Babür (Babri) Mescidinin yıkılması sadece camiye değil, Hindistan Anayasası'na doğrudan saldırı anlamına gelir" dedi.

Loktantrik Janata Dal Partisi (JDP) lideri, Kongre tarafından düzenlenen Samvidhan Samman Samaroh'da (Benim Pride-My anayasası) konuşuyordu. Ayodhya'daki tartışmalı bölgedeki Ram tapınağı için büyüyen itirazlar hakkında konuşan Yadav, “Babri Mescidi'ni yıktırdıklarında, yıkılan caminin yapısı değil; Ülkemiz Anayasasını yıkacaklar ” dedi.

Etkinlikte de konuşan CPI Milletvekili D. Raja, mevcut hükümetin teokratik bir devlet getirmeye çalıştığını söyledi. “BR Ambedkar (1891 - 1956 arası yaşayan politikacı ) teokrasiyi körfezde tutmak için çok çalıştı. Hindistan'ın bir cumhuriyet olmasını sağladı ve laik kaldı. Şimdi Anayasa'yı korumak için zorlukla karşı karşıyayız. Anayasa'yı yıkmak ve bir teokrasi ile değiştirmek istiyorlar ”dedi.

Cami, 1527 yılında Babür Şah’ın emriyle inşa edildi. O zamandan bu yana da cami ve bulunduğu bölge üzerinde Müslümanlar ve Hindular arasındaki çekişme devam ediyor. Hindular, 18’inci yüzyılda yaşamış bir Cizvit Papazının bıraktığı nottan yola çıkarak, Babür Camii’nin bulunduğu tepenin aslında, inandıkları tanrıları Rama’nın doğduğu yer olduğunu iddia ediyorlar. Bu gelişmeyle birlikte tartışma ve bölgedeki gerilimin arttığı ve Babür Camii’nde Müslümanlarla Hindular arasında sık sık gerginliklerin çıktığı tarih arşivlerinde yer alıyor. Paylaşılamayan ibadethane diye de ifade edilen Babür Camii, tarihi yönü ve bölgedeki Müslümanların kendisine verdiği değerle birlikte sembolleşmiş bir ibadethane statüsünü kazanmış bir cami.

Hindistan’da şu an iktidarda olan Bharatiya Janata Partisi Hindu milliyetçisi bir parti ve partinin lideri, aynı zamanda başbakan olan Narendra Modi ve koyu Hindu milliyetçisi bir yönetici.

Kaynak:www.dunyabulteni.net