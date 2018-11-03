Pakistanlı dini lider Mevlana Samiul Hak uğradığı saldırıda hayatını kaybetti

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Pakistanlı din adamı ve eski Senatör Mevlana Samiul Hak, Ravalpindi kentindeki evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Samiul Hak'ın oğlu Mevlana Hamidul Hak, Pakistan basınına yaptığı açıklamada, babasının odasında istirahat ettiği sırada kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğünü açıkladı.

Bazı kaynaklarsa din adamının silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kurduğu Darul Ulum Hakkaniye medresesiyle adı ön plana çıkan ve 'Taliban'ın babası' olarak da isimlendirilen Samiul Hak'ın siyasiler ve Pakistan toplumu üzerinde ciddi etkisi bulunuyordu.

Aralarında Taliban örgütünün kurucusu Molla Ömer, Hakkani grubu lideri Celaleddin Hakkani ve Taliban'ın bir sonraki lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un da bulunduğu isimler Mevlana Samiul Hak'ın medresesinden mezun olmuştu.

Resmi bir ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, yaptığı açıklamada, Mevlana Samiul Hak'ın öldürülmesini kınadı. Başbakan ayrıca ivedilikle soruşturma açılması talimatı verdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Mevlana Samiul Hak'ın öldürülmesi, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin Hristiyan kadın Bibi Asya'ya verilen idam cezasının kaldırılmasının ardından radikal eğilimli grupların sokağa çıktığı gergin bir döneme denk geldi.

Kaynak: euronews