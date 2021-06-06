Milletvekilliği dondurulan Acarime'nin taraftarları ortalığı birbirine kattı

Ürdün'de mecliste yaptığı konuşma sonrası milletvekilliği bir yıl süreyle dondurulan ve görevinden istifa eden Usame el-Acarime yanlıları ile emniyet güçleri arasında çıkan olaylarda 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

Mecliste elektrik kesintisiyle ilgili yaptığı konuşma sonrası vekilliği bir yıl süreyle dondurulan ve ardından görevinden istifa eden Acarime yanlıları ile emniyet güçleri arasında Başkent Amman'da arbede çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yayımladığı yazılı açıklamada, Başkent'in Naur semtinde bir grubun havaya ateş açtığını, bazı araçları ateşe verdiğini ve kaos çıkardığını belirtti. Polisin müdahale ettiği olaylarda emniyet güçlerinden 4 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden Sertavi, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi. Sertavi, emniyet güçlerinin, kaos çıkaran, kamu düzenini ve huzurunu bozan kişilere izin vermeyeceğini ve bu gruplarla mücadelesini tüm kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden daha önce yapılan açıklamada da yüzbaşı rütbeli bir subayın vurulduğu ve durumunun ağır olduğu kaydedilmişti.

Acarime'ye destek için gösteri çağrılarının yapıldığı ülkede, İçişleri Bakanlığı da bir süre önce yaptığı açıklamada, "yasa dışı" olarak nitelendirdiği gösteri ve etkinliklerin düzenlenmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Ürdün Temsilciler Meclisi (parlamentonun birinci kanadı), mecliste elektrik kesintisiyle ilgili konuşması sonucu çıkan kriz nedeniyle Acarime'nin vekilliğini bir yıl süreyle dondurmuştu. Acarime bunun üzerine parlamentodaki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Acarime, mecliste 24 Mayıs'ta yapılan oturumda yaptığı konuşmada, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin, Ürdünlü aşiretlerin Filistin'e destek gösterisini engellemek için kasıtlı yapıldığını söylemişti.

Meclis Başkanı Abdulmunim el-Avdat ise Acarime'nin konuşmasını gündem dışı olması nedeniyle iç tüzüğe aykırı olarak değerlendirmişti.

Twitter'da ilk sıraya yerleşti

Olay üzerine sosyal medya kullanıcılarının Acarime'ye destek için Twitter'da açtığı "Hepimiz Usame el-Acarime'yiz" etiketi Ürdün'de ilk sıraya yerleşti.

Ürdün'de 21 Mayıs'ta enerji dağıtım hatlarında meydana gelen arıza tüm ülke genelinde elektrik kesintisine yol açmıştı.

Ürdün elektrik dağıtım şirketinden AA muhabirine yapılan açıklamada, dağıtım şebekesinde arıza meydana geldiği, bu nedenle ülke geneline elektrik verilemediği belirtilmişti.

Şirketten birkaç saat sonra yapılan yazılı açıklamada da ekiplerin elektrik akımının ülke genelinde normale dönmesi için çalışmalara devam ettiği ve güneydeki Akabe kenti ile başkent Amman'ın bazı mahallelerine elektrik verilmeye başlandığı kaydedilmişti.