Milliyetçi Hinduların istediği oldu

Babür İmparatoru Ekber Şah, asıl adı Prayag olan kente 1583'te İlahabad adını vermişti. Daha sonra oğlu Cihan Şah, kentin adını Allahabad olarak değiştirdi.

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'teki yerel hükümet, isim değişikliğine ilişkin düzenlemeyi bugün onayladı.

Kentin yeni adı Sanskritçe'de "Adak yeri" anlamına geliyor. Hindu inancına göre, evrenin yaratıcısı, ilk adağını kentte Ganj, Yamuna ve Sarasvati nehirlerinin buluştuğu noktada sundu.

'SİZİN ADINIZ DEĞİŞTİRİLSE NE HİSSEDERDİNİZ?'

Eyaletin Başbakanı Hindu milliyetçisi vaiz Yogi Adityanath, muhalefet partilerinin tepkisine neden olan kararı, çoğunluğun isteği üzerine aldıklarını söyledi. Adityanath, "Bu karara itiraz edenler, tarihimizi ve geleneklerimizi hiç bilmiyorlar demektir" dedi.

Eyaletin Sağlık Bakanı Nath Singh da isim değişikliğini savunurken "Kentin adı en başından beri Prayagraj'dı. Karara itiraz edenler, ailelerinin kendilerine verdiği isimleri değiştirilseydi ne hissederlerdi?" diye konuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net