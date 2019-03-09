Minaresiz ve kubbesiz cami: Cut Meutia

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki minaresi ve kubbesi olmayan Cut Meutia Cami, ilginç mimarisiyle dikkati çekiyor.

Cakarta'nın Menteng bölgesinde, Hollanda sömürge döneminde bölgesel altyapı geliştirme ofisi amacıyla 1912'de inşa edilen yapı, 1971'den bu yana cami olarak hizmet veriyor.

Sömürge döneminde ''De Bouwploeg'' adıyla bilinen ve farklı dönemlerde su işleri, devlet demiryolları ve belediyeye bağlı ofis gibi çeşitli hizmetlerde kullanılan tarihi yapı, camiye dönüştürülmesinin ardından başkentin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kıble istikametine karşı farklı açıda duran yapı içerisinde, duvar hizasına konulan minber ve vaaz kürsüsünün, mihrap ile farklı yönde durması da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi yapının, Cakarta Turizm ve Kültür Ofisi'nin koruması altında olduğunu söyleyen Cut Meutia Cami İmamı Amin Mustafa, yaptığı açıklamada, ''48 yıldır cami olarak kullanılan yapının, tarihi bir eser olmasından dolayı hiçbir şekilde değiştirilme ya da yeniden düzenleme izni bulunmuyor.'' diye konuştu.

Her hafta cuma namazı için yaklaşık 10 bin kişinin camiye geldiğini aktaran Mustafa, ''Ülkenin en büyük camisi olan başkentteki İstiklal Camisi'nin ardından Cut Meutia Camisi'nin, cuma namazının en kalabalık kılındığı ikinci cami olduğunu söyleyebilirim.'' ifadesini kullandı.

Hollanda sömürgesi döneminde Doğu Hint Adaları olarak adlandırılan ülkede, o dönemden kalma birçok yapı bulunuyor. Bu yapılar, bugün müze, restoran ve devlet dairesi gibi çeşitli şekillerde kullanılıyor.

18. yüzyılda başlayan ve yaklaşık 2,5 asır süren Hollanda sömürgesi sonrası İkinci Dünya Savaşı'nda bölgeyi işgal eden Japonya, Endonezyalıların Hollanda'ya karşı bağımsızlık mücadelesini destekledi.

Japonya'nın 1945'te teslim olmasıyla Endonezya'da, bağımsızlık mücadelesinin önderlerinden Ahmed Sukarno başkanlığında hükümet kuruldu. Hükümeti tanımadığını ilan eden Hollanda, tarafların yaptığı mücadeleden zaferle çıkan Endonezya'yı 17 Ağustos 1945'te resmi olarak tanıdı.

Kaynak: AA