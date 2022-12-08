Modi, memleketi Gujarat'taki seçimlerde önde gidiyor

India Today'in haberine göre, Başbakan Modi liderliğindeki BJP, şimdiye kadar yapılan oy sayımında 182 sandalyeden 154'ünü aldı.

1995'ten bu yana Gujarat eyaletinde seçimlerden galip çıkan BJP, 2002'deki 127 sandalye rekorunu kırdı.

BJP'nin rakibi, ana muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi (INC) şimdiye kadar 19 sandalye, Aam Aadmi Partisi (AAP) 6 sandalye kazandı.

Yaklaşık 62 milyon nüfuslu eyalette, oy sayımının devam ettiği belirtildi.

Gujarat, 1995'ten bu yana Hindu milliyetçiliği ideolojisine dayanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor. BJP, seçimi kazandığı takdirde Gujarat'ta 7'nci dönemi olacak.

Uzmanlar, Gujarat seçimlerinin, 2024'teki genel seçimler öncesi BJP ve Modi için önemli bir sınav olacağını kaydediyor.

BJP, 2017'deki seçimlerde, 182 koltuklu eyalet meclisinde 99 koltuğun sahibi olmuştu.