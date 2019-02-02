Modi'nin ziyareti öncesi Mirwaiz ev hapsine alındı

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de, bağımsızlık yanlısı Tüm Partiler Hürriyet Konferansı liderleri Mirwaiz Ömer Faruk, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cammu ve Keşmir'e yapacağı ziyaretten bir gün önce ev hapsine alındı.

Yetkililer, Mirwaiz 'in ayrılıkçıların Pazar günü sokağa çıkmaması çağrısında bulundu ve bu kararın yasa ve düzenin korunması için ev hapsine alındığını söyledi.

Mirwaiz'in şehrin Nigeen bölgesinde ikamet ettiği evin ana giriş kapısı dışında bir polis memuru görevlendirildi.

Mirwaiz, Twitter'da hükümetin Başbakan ziyareti öncesinde panik moduna geçtiğini söyledi.

“@ Narendramodi ziyareti öncesinde, otoriter devlet tarafından basılan panik butonları basıldı ve Lal Chowk'ta bile arama yapıldı! Bugün sabah #HouseArrest altına girdim!” yorumunu tweetledi.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi öldü.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan beri bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net