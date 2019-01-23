Moğolistan'daki FETÖ okulu Almanlara satıldı

Moğolistan'da, tek hissedarı Veysel Akçay olan Türk Empati Ortaokulu, Almanlar tarafından devralındı. Almanlar bu okulun yatırımcıları oldu ve şimdi okulun ismi Moğolistan-Alman Okulu olarak değiştirildi.

Geçen yaz yerel basında, FETÖ grubuyla (Fetullah Gülen hareketi) ilgili olduğu için Moğolistan topraklarında Veysel Akçay'ı tutuklamıştı. Veysel Akçay'nın, FETÖ'nün uluslararası okullar ağını yönettiği belirtiliyor.

Moğolistan'daki Alman Büyükelçiliği'ne göre Empati, Moğolistan'daki özel bir okul. Almanya'daki okul sahiplerine göre, ortaokulun faaliyetlerinden sorumlu bir şirket kuruldu. Ne Federal Hükümet ne de Almanya'nın herhangi bir devlet kurumu bu okulun sahibi değil ve faaliyetlerine katılamıyor. Alman Büyükelçiliği ise başka bilgiye sahip değil.

Empati okulunun Ulaanbaatar'daki hukuk danışmanına göre, Empati Okulu Mayıs 2017'de Alman yatırımlarıyla dönüştürüldü. Bugün ortak bir Moğol-Alman okulu olan “Empati” statüsündedir.

Empati Okulları 1994 yılında Moğolistan'da faaliyete başlamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 13:31