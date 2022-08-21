Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin toplantısına yüz binden fazla kişi iştirak etti

MİKC tarafından yürütülen istişare toplantıları, 14 Ağustos'ta Tawi Tawi, Basilan ve Lanao del Sur bölgelerinde başladı ve birkaç gün sonra Sulu, Lanao del Norte, Davao ve Mindanao bölgelerinde devam etti.

Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi (UBJP) Genel Sekreter Yardımcısı Naguib Sinarimbo, söz konusu istişare toplantılarına gösterilen yoğun ilginin önemine vurgu yaptı, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) içinden ve dışından on binlerce MİKC üyesi ve destekçisinin bir araya gelmesinin, MİKC'nin hala zemini elinde tuttuğunun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

BARMM Başbakanı Hacı Murat İbrahim, canlı yayınla yaptığı açıklamada, on binlerce MİKC üyesi ve destekçisini örgütle ilgili sorunları ve endişelerini dile getirmeye çağırdı.

Hacı Murat İbrahim, BARMM hükümetinden farklı bakanlıkların, salgına rağmen son 3 yılda çeşitli sosyal hizmetler, eğitim ve altyapı projelerini hayata geçirdiğinin de altını çizdi.

İbrahim, son olarak, Bangsamoro Geçiş Yönetimi ile ilgili yasal yükümlülüklere ve anlaşmaya bağlı kaldığı için Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'a ve Bangsamoro halkına, MİKC liderliğine koşulsuz ve sürekli destekleri için teşekkür ve şükranlarını iletti.

MİKC liderliğindeki BARMM hükümeti ve onun siyasi kolu UBJP, hareketin gelecek yıllardaki politikalarını ve programlarını oluşturmak ve halk nezdinde pekiştirmek maksadıyla istişare toplantıları vesilesiyle bölge halkının görüş ve eleştirilerine başvuruyor.

Cotabato Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen tarihi istişare toplantısına geleneksel liderler, sivil toplum örgütleri, farklı sektörlerden temsilciler ve MİKC elementleri katılım sağladı.

İstişare toplantıları, öncelikli olarak Bangsamoro halkının görüş ve eleştirilerini almayı hedeflerken, MİKC ve UBJP'nin şu ana kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri, barış süreci kapsamında BARMM hükümeti ve Filipinler hükümetince alınan kararların uygulanması noktasında yaşanan zorlukları halkın önünde tartışmayı amaçlıyor.

Bangsamoro Geçiş Hükümeti 2019'da kurulmadan önce, İbrahim liderliğindeki MİKC, Manila ulusal hükümetiyle barış müzakereleri yaptığı sırada altı yıllık bir geçiş dönemi talep etmiş ancak müzakereler, 2022'ye kadar İbrahim yönetiminde üç yıllık bir geçiş hükümetiyle sonuçlanmıştı.

İki taraf, geçiş hükümetinin bölgesel yönetimin kontrolünü ele geçirmesini ve seçimlerin yapılmasının kararlaştırıldığı 2022 yılına kadar işleri yürütmesini kabul etti ancak sürenin 2025'e kadar uzatılması konusunda talepler devam etti. Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin neredeyse tüm milletvekilleri oy birliğiyle önergeyi desteklerken bölge sakinleri de son aylarda talebi destekleyen mitingler düzenledi.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin onayıyla BARMM parlamento ve bölgesel seçimlerinin tarihi Mayıs 2025'e alınırken geçiş hükümetinin görev süresi de 3 yıl uzatılmıştı.

Bangsamoro, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık beş milyon insanın yaşadığı bir bölge.

MİKC, 20. yüzyılın ortalarından bu yana bölgenin özerklik mücadelesine öncülük ediyor.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti. Yapılan barış görüşmelerinin ardından Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulmuştu.