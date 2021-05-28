Muhalif iş adamına hapis cezası

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde muhalif medya patronu Jimmy Lai, 2019’da hükümet karşıtı protesto düzenlemek ve gösterilere katılma suçlamasıyla 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong Batı Kowloon Sulh ve Ceza Mahkemesi, Ağustos 2019'da yaklaşık 1,7 milyon kişinin katıldığı büyük çaplı bir protesto gösterisini organize etmek ve gösteriye katılmaktan suçlu bulunan muhalif medya patronu Lai'ye, 14 ay hapis cezası daha verdi.

Aynı suçtan yargılanan eski milletvekilleri Albert Ho, Leung Kwok-hung ve aktivist Lee Cheuk-yan 18 ay hapse mahkum edilirken eski milletvekillerinin yanı sıra aktivist Yeung Sum, Cyd Ho ve Avery Ng 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Richard Tsoi ve Sin Chung-kai'nin hapis cezaları ise askıya alındı.

Çin’in ulusal güvenlik kanununu 30 Haziran 2020’de Hong Kong’da yürürlüğe koymasının ardından Hong Kong polisi 10 Ağustos 2020’de muhalif medyadan Apple Daily, kardeş şirketi Next Digital ve bir restorana baskın düzenlemişti.

Polisler, baskınlarda Apple Daily ve Next Digital'in kurucusu ve iş adamı Lai ile iki oğlunun yanı sıra Apple Daily’den biri CEO olmak üzere 4 üst düzey çalışanı "yeni güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı bir ülkeyle gizli iş birliği yürüttükleri" gerekçesiyle tutuklamış, Lai bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Hong Kong polisi 2 Aralık 2020’de Lai ile beraber iki kişinin yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığını, içlerinden birinin, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiğinden de şüphelenildiğini, bununla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.

Kefaletle serbest bırakılmak için 3 Aralık'ta mahkemeye çıkan Lai’in kefalet talebi kabul edilmemiş ve Hong Konglu iş adamı tekrar cezaevine gönderilmişti.

Tutukluluğu süren Lai'a 11 Aralık’ta da yabancı güçlerle gizlice iş birliği yaparak ulusal güvenliği kanunu ihlal etmekle suçlanmış, kefaletle serbest bırakılma talebiyle 12 Aralık’ta çıktığı mahkeme talebi reddetmişti.

Lai, yaklaşık 20 gün cezaevinde kaldıktan sonra 23 Aralık’ta Yüksek Mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmış ancak bu karar, 31 Aralık’ta Nihai Temyiz Mahkemesi tarafından "hatalı olduğu" gerekçesiyle bozulmuş ve Lai, cezaevinin yolunu tutmuştu.

Hong Konglu medya patronu 9 Şubat’ta tekrar kefaletle serbest bırakılmak için bu kez Nihai Temyiz Mahkemesine başvurmuş ancak kefalet talebi reddedilmişti.

Muhalif iş adamı Lai 17 Şubat'ta, 2019’daki hükümet karşıtı protestolara karışan 12 Hong Konglu aktiviste yardım etmek ve ulusal güvenliği tehlikeye atmak için yabancı güçlerle gizli anlaşma yapmakla suçlanmıştı.

Lai ve 4 kişi, Nisan 2019'da yasa dışı protesto gösterisi düzenleme ve protestoya katılma suçlamasıyla 8 ila 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.