Mumbai'de uyuyakalan havalimanı personeli Abu Dabi'de uyandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), olayın 6E 1835 sefer sayılı Airbus A320 uçağında meydana geldiğini söyledi.

İşçinin, çantaları uçağa yükledikten sonra bagaj bölümünün arkasında uyuyakaldığı iddia edildi.

SHGM Genel Müdürü Arun Kumar olayı doğruladı. “Bagaj yükleme sonrası, uçağa binen yükleyicilerden biri bagajın arkasında uyuyakaldı” dedi.

Havayolları, kalkıştan sadece iki saat sonra, uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentine indiğinde işçinin varlığından haberdar oldu.

Abu Dabi'deki yerel yetkililer, işçinin tıbbi muayenesini yaparak, aynı uçakta yolcu olarak Mumbai'ye geri gönderdi.

SHGM, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Ayrıca işçinin kadrodan çıkarıldığını ekledi.

IndiGo Airlines sözcüsü, şirketin olaydan haberdar olduğunu ve ilgili makamları bilgilendirdiğini söyledi.